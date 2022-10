Giravano in moto per Prati: armati con il colpo in canna. Coppia fermata in piazza Mazzini, uno è un rapinatore di orologi

di Emilio Orlando

Giravano tranquillamente in moto per il quartiere Prati. Come niente fosse. Ma i loro movimenti hanno insospettito i carabinieri in borghese che stavano pattugliando il quartiere. Così li hanno seguiti, bloccati, identificati e perquisiti. Ed è subito scattato l’allarme: uno dei due nascondeva una pistola con il colpo in canna, pronta a sparare.

È accaduto venerdì mattina. Erano circa le dieci quando gli uomini in borghese del nucleo operativo della compagnia Trionfale sono entrati in azione fermando uno scooter i cui movimenti li avevano insospettiti. In sella, con casco integrale, due uomini: un cinquantatrenne di origini argentine e un romano di 33 anni.

I due sono apparsi subito molto nervosi. Così i carabinieri li hanno sottoposti alla perquisizione. Ed è qui che è saltata fuori una rivoltella con il colpo in canna. I militari li hanno subito bloccati e hanno proceduto agli accertamenti.

Per l’argentino le cose si sono subito messe male: dai primi riscontri, infatti, sarebbe stato riconosciuto come l’autore di una rapina di orologi di lusso avvenuta il 24 agosto sulla Circonvallazione Nomentana. A quanto pare nei filmati di alcune telecamere di video sorveglianza della zona, che avevano immortalato le fasi della rapina di agosto, si vedrebbe proprio un uomo dai tratti fisici simili a quelli del sudamericano.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Ottobre 2022, 07:00

