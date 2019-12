Cosa fare a Roma nel week end: tutti gli eventi di sabato 28 e domenica 29 dicembre

COSA FARE A ROMA, EVENTI SABATO 28 E DOMENICA 29 DICEMBRE

Ultimo, ecco alcuni dei principaliche si terranno nel weekend:Tante proposte anche in questo, tra gli eventi interessanti ci sono i Lego in mostra a Palazzo Bonaparte, oppure uno dei film della saga di Harry Potter con la musica dal vivo e ancora il Presepe vivente allestito dentro il Castello di Bracciano. Per i fan di Fiorella Mannoia, da segnalare il live all'Auditorium, mentre per gli amanti della tradizione ci sono i 100 presepi in Vaticano ed ancora un tuffo nel passato al Museo del Giocattolo di Zagarolo.e, con un'esposizione aperta agli appassionati dei mattoncini colorati fino al 19 aprile del prossimo anno., questo il nome della mostra, presenta in scala ridotta dettagliatissime riproduzioni di fantastici mondi, che vanno dalla, passando per il mondo contemporaneo, fino alla conquista dello spazio. Ma non solo costruzioni, perché per incuriosire maggiormente il visitatore tra un edifico e l'altro, sono stati inserite delle celebrities, personaggi famosi in chiave Lego, da Harry Potter a Dart Fener. E per la prima volta a Roma, c'è anche un’installazione da Guinness dei Primati, in cui sono presenti 4.100 “minifigure”, ovvero tutti personaggi che dalla loro prima comparsa nel 1978 popolano i mondi Lego: il primo poliziotto, il primo pompiere, e poi il primo astronauta ed il primo cavaliere e così via. Per conoscere i dettagli sulla mostra, questo è il link di riferimento., un doppio appuntamento all'" la saga del maghetto creato da J.K Rawling, che rivive le sue avventure sul grande schermo con la colonna sonora di John Williams, eseguita dal vivo dal Maestro Timothy Henty che dirigerà l’Orchestra Italiana del Cinema, formata da 120 musicisti in sincronia con l’intero film. Il film che sarà proiettato all'Auditorium è Harry Potter e il prigionieri di Azkaban, il terzo episodio del franchise. Per conoscere gli orari ed acquistare i biglietti, cliccare qui Circa 200 figuranti nella storica cornice del Castello di Bracciano, il 29 dicembre ed il 6 gennaio, daranno vita al “Presepio vivente degli Orsini”, il più grande d'Italia. La manifestazione vedrà la partecipazione di oltre duecento attori provenienti da venticinque associazioni storiche di Lazio, Marche, Emilia Romagna e Campania, a cui si aggiungono i braccianesi vestiti con costumi medioevali e rinascimentali, per dar vita a cavalieri e dame, arcieri e falconieri, ma anche maghi, alchimisti e giullari, contadine e lavandaie, falegnami, fabbri, orafi e cartai, tutti i preziosi artigiani di un tempo con gli antichi strumenti. Una rappresentazione arricchita da una scenografia naturale illuminata dalle fiaccole accese sui camminamenti di ronda e sulle torri del Castello. Per l’occasione, un biglietto unico dal costo di 7 euro consentirà anche di visitare il Castello e conoscere i segreti di sei secoli di storia. Questa la pagina Facebook dell'evento.Tra i tanti appuntamenti dell'chiuderà il suo Personale Tour, un'occasione per gli estimatori della cantautrice di ascoltare live l'ultimo progetto discografico Personale, insieme al suo ricco repertorio di successi. L’album è anche una «piccola e umile personale», in cui trovano posto le fotografie realizzate da Fiorella Mannoia in varie parti del mondo. Una passione che la cantante ha recentemente approfondito e condiviso sui social network. Sul sito auditorium.com , tutte le informazioni sul concerto.Un appuntamento classico da non perdere nel periodo di Natale, quello dedicato aiallestiti nella sala: da quelli classici e pregiati della scuola napoletana settecentesca a quelli realizzati in corallo, ma anche quelli semplici, nati dalla creatività dei bambini delle scuole elementari. La mostra, aperta fino al 12 gennaio 2020, sarà visitabile dalle 10 del mattino alle 20:00, senza alcuna prenotazione ed è completamente gratuita. Altre informazioni utili al link dell'evento. Il bellissimo Palazzo Rospigliosi di Zagarolo, comune alle porte di Roma, ospita fino al giorno dell'Epifania, una serie di iniziative, tra cui mostre, musica, laboratori per bambini, mercatini dell’artigianato, pattinaggio sul ghiaccio, robotica, informatica per bambini e un ricco programma di spettacoli ed eventi artistici nel solco del folclore natalizio. Venerdì 28 e Sabato 29 dicembre in particolare presso il Museo del Giocattolo, ci saranno un laboratorio didattico pensato per i bambini ed una visita guidata, per ammirare gli oltre 1000 pezzi d'epoca, esposti nel museo.