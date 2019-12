Riapre la Festa della Befana a piazza Navona. Ad annunciarlo il presidente della commissione commercio Andrea Coia

Martedì 24 Dicembre 2019, 18:47

«Lariapre», ad annunciarlo con un post su Facebook è stato il presidente della commissione capitolina commercio. «All'esito della verifica delle autorità competenti, la Festa della Befana può avere inizio. È l'occasione per gli operatori di fare una festa degna della lunga tradizione che la accompagna. Continueremo a vigilare sullo svolgimento nell'interesse dei cittadini».Leggi anche >Partirà dunque, anche se non è ancora chiaro quando, il tradizionaleche da decenni si tiene in. Lo scorso 12 dicembre i vigili avevanoper violazioni della normativa sulla sicurezza.Proprio lunedì 23 si era tenuto nella piazza unper chiedere la riapertura dei banchi, guidato dal consigliere municipale, con striscioni che dicevano: "". «Piazza Navona era un punto ritrovo di tutti i romani a Natale - ha dichiarato De Luca - Chi viene qui oggi trova banchi chiusi e squallore. Abbiamo pensato di vivacizzare questa mattinata. L'amministrazione è incapace di inventarsi cose nuove e distrugge le poche cose che ci sono. Lasarà felice, i romani meno. Noi non ci rassegniamo».