Roma compie gli anni: i 5 eventi da non perdere per il compleanno della Città Eterna

Oggi 21 aprile si celebra l'anniversario della fondazione della Città Eterna. Il compleanno di Roma che, secondo le fonti, è stata fondata nel 753 a.C. Un evento che richiama sempre l'attenzione di molti turisti e visitatori che giungeranno nella Capitale per l'occasione.

Per l'occasione sono tante le iniziative e gli eventi organizzati per i cittadini e i turisti che trascorreranno alcuni giorni nella Capitale. La data della fondazione è stata calcolata in base alle computazioni astrologiche di Lucio Taruzio Firmano, matematico e fisico del I secolo a.C.

A tali calcoli fa riferimento anche lo storico Marco Velleio Patercolo, autore della Historiae romanae ad M. Vinicium libri duo, che ci racconta che «Roma fu fondata il 21 aprile sul Colle Palatino nell’anno della sesta Olimpiade».

