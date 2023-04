Roma, Mourinho: «Non c'è Cassano in studio. Dybala? Cercava la gioia persa e l'ha trovata qua»

di Redazione web

«Non c'è Cassano in studio». Dopo la qualificazione in semifinale in Europa League il tecnico della Roma Josè Mourinho si toglie un sassolino dalla scarpa chiedendo se c'è anche l'ex giallorosso Antonio Cassano nello studio tv di Sky che ha più volte criticato il gioco dell'allenatore portoghese. «Dybala - aggiunge il tecnico portoghese - cercava la gioia persa e l'ha trovata qua».

Foti, follia in Roma-Feyenoord, il vice di Mourinho colpisce un avversario e viene espulso

