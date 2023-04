Foti, follia in Roma-Feyenoord, il vice di Mourinho colpisce Gimenez e viene espulso

di Redazione web

Roma-Feyenoord a nervi tesi. Salvatore Foti, il vice allenatore della Roma, è stato espulso poco dopo la mezz'ora del primo tempo per aver colpito con una manata il giocatore del Feyenoord, Jimenez. L'attaccante degli olandesi aveva recuperato la palla finita in fallo laterale vicino alla panchina della Roma, quando è arrivato l'inspiegabile gesto del numero due di Mourinho. Per lui il cartellino rosso dell'arbitro inglese Taylor, che ha faticato a riportare la calma in campo. Certo, Jimenez è rotolato a terra accentuando la caduta, ma il colpo di Foti c'è stato.

Per il vice di Mourinho è la terza espulsione stagionale

Il tecnico, dopo uno stop volante, aveva intenzione di impedire all'attaccante argentino di prendere il pallone e rimetterlo in gioco. La rimessa laterale era per i giallorossi. Per Foti si tratta della terza espulsione stagionale dopo quelle contro Lazio (in campionato) e Cremonese (in Coppa Italia).

