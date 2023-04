Diretta Roma-Feyenoord 0-0: ancora Pellegrini dal limite, barriera piena

di Giuseppe Mustica

Roma Feyenoord. Serve il ribaltone alla Roma per la semifinale di Europa League. Dopo l'1-0 di Rotterdam in favore della squadra di Slot la truppa guidata da Mourinho cerca l'impresa. Che aprirebbe scenari importanti, da notti incredibili, come quella di stasera all'Olimpico che, come al solito, sarà sold-out. In campionato i giallorossi hanno rimesso le cose a posto vincendo prima contro il Torino e poi con l'Udinese, ma per rendere il finale di stagione davvero entusiasmante serve la serata magica. Mou lascia Dybala in panchina insieme ad Abraham, in campo Wijnaldum con Pellegrini e Belotti dal primo minuto. In difesa Llorente preferito a Ibanez, in mezzo al campo la coppia Matic-Cristante. Tutto confermato tra gli olandesi con l'undici base.

PRIMO TEMPO

47' Azione travolgente del Feyenoord, che gira la sfera da una parte all'altra del campo. La Roma si difende e lo fa bene. Ma adesso i giallorossi stanno soffrendo.

45' Saranno 5 i minuti di recupero.

42' Altra punizione dal limite per la Roma. E anche questa volta se ne incarica Pellegrini: la sfera non supera nemmeno la barriera.

38' Punizione dal limite per la Roma. Ci prova Pellegrini, ma la sua conclusione è debole.

32' Animi accesi. E rosso per Salvatore Foti, secondo di Mourinho. Manata a Gimenez, che cercava di recuperare il pallone. Errore clamoroso per il secondo di Mourinho.

31' Enorme occasione per la Roma, con il neo entrato El Shaarawy: l'esterno se ne va a campo aperto. E arriva dentro l'area di rigore. Spara col sinistro. Ma alto. Forse credeva di essere in fuorigioco.

28' Dieci minuti belli caldi, questi, all'Olimpico. Prima il Feyenoord protesta per un tocco di mano di Llorente, poi per una presunta entrata di Matic non vista e per la quale c'è stato un revisione al Var. Ma niente. Intanto gli olandesi stanno crescendo.

19' S'accascia Wijnaldum: problema fisicoo per l'olandese. Alla coscia sinistra. Che verrà sostituito. Entra El Shaarawy

17' Ancora gli olandesi: sinistro violento di Hartman che sfiora il palo. Anche se Rui Patricio in questo caso sembrava in traiettoria.

12' Si affaccia dalle parti di Rui Patricio anche il Feyenoord: cross dalla destra, Szymanski colpisce al volo, respinge Rui Patricio d'istinto.

7' Roma di nuovo vicina al vantaggio: questa volta con Cristante. Cross dalla sinistra e il centrocampista si inserisce con i tempi giusti. Sinistro al volo che sfiora il palo.

5' Mourinho protesta per un fallo non fischiato da Taylor e lo fa in maniera veemente: i precedenti tra i due non sono felicissimi. E allora l'arbitro inglese lo fa subito a riprendere.

3' Prima occasione per la Roma, che capita sui piedi di Pellegrini dopo la sgroppata di Belotti che serve il compagno: destro potente, deviato, e Bijlow si salva in angolo.

1' Iniziata la partita. Il primo pallone lo muove la squadra ospite.

Atmosfera incredibile all'Olimpico. Attesa finita. Tra pochi istanti si parte.

Tutto pronto all'Olimpico. Le squadre hanno concuso il riscaldamento e sono prone a scendere in campo. I giallorossi vogliono il ribaltone.

Roma-Feyenoord, formazioni ufficiali

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Wijnaldum, Pellegrini (C); Belotti. Allenatore: Mourinho. A disp: Boer, Svilar, Ibañez, Abraham, Celik, Camara, Dybala, Bove, Kumbulla, Volpato, Tahirovic, El Shaarawy

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Kokcu, Szymanski, Wieffer; Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi. Allenatore: Slot.

ARBITRO: Taylor (Inghilterra)

Dove vedere Roma-Feyenoord in diretta tv e in streaming

Roma-Feyenoord sarà visibile su Dazn e Sky. Per vedere la sfida in tv, dunque, sarà necessario aprire l'app di DAZN su una smart TV compatibile o utilizzare dispositivi mobili se la tv non fosse di ultima generazione. Basterà collegare la propria smart tv all'app della piattaforma, oppure utilizzare console di gioco come Playstation e Xbox. In ogni caso il match sarà anche trasmesso in diretta tv in chiaro su TV8.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Aprile 2023, 21:48

