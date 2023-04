Roma-Feyenoord: fermati 20 ultrà giallorossi. In auto mazze, bastoni e martelli

di Redazione web

Roma-Feyenoord, cresce la tensione tra i tifosi in vista della sfida di stasera all'Olimpico. Venti ultrà giallorossi sono finiti nei guai per essere stati intercettati, nell'ambito dei controlli preventivi disposti dalla Polizia di Stato, da personale delle volanti e della Digos all'altezza di un pub di via Andrea Doria, quartiere Prati. Nel portabagli della loro auto avevano mazze, bastone e martelli.

Roma-Feyenoord, Colosseo assediato dagli ultrà: 200 romanisti incappucciati tentano l'assalto agli olandesi

Il controllo è stato fatto non troppo distante dallo stadio Olimpico, dove stasera alle 21 i giallorossi sfideranno gli olandesi del Feyenoord per il match di ritorno dell'Europa League. I venti tifosi sono stati condotti presso uffici di polizia e identificati.

Cinquanta tifosi olandesi radunati vicino al Colosseo

Sono circa una cinquantina i tifosi olandesi che si sono radunati allo Shamrock, il pub vicino al Colosseo raduno degli ultras europei, in attesa del match con la Roma- Feyenoord che si giocherà questa sera all'Olimpico. Al momento la situazione è

tranquilla con i tifosi che bevono birra e intonano cori. La zona è presidiata dai blindati della polizia. Gli ultras potranno vedere la partita nel pub. Servizi di osservazione per intercettare eventuali altri tifosi sono in atto in tutto il centro della Capitale.

Intercettati anche una quartina di ultrà olandesi

Sono almeno una quarantina gli ultrà olandesi che sono stati intercettati nell'ambito dei servizi di prevenzione disposti in vista dell'incontro. I tifosi al momento non hanno creato criticità e in piccoli gruppi stanno passeggiando per le vie di un centro blindato, con fontane e monumenti transennati, e dove sono in atto presìdi di polizia e carabinieri e servizi di osservazione. Per la gestione dell'ordine pubblico nella giornata di oggi sono oltre mille gli uomini in campo. Da mezzanotte è scattato anche il divieto di vendita e trasporto di bevande in vetro che cesserà domani mattina alle 8. L'attenzione per la sicurezza è molto alta, visto il precedente del 2015 quando un gruppo di tifosi olandesi devastò la fontana della Barcaccia di piazza di Spagna e i disordini creati dai tifosi dell'Eintracht a Napoli. Ieri sera dopo la provocazione di un gruppo di ultras olandesi che hanno postato sui social una foto con la fontana della Barcaccia, il simbolo del raid del 2015, la polizia ha intercettato e arginato il blitz di circa 200 romanisti che volevano assaltare il pub dove stavano passando la serata i tifosi del Feyenoord.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Aprile 2023, 17:14

