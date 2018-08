Giovedì 30 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il tetto della chiesa di San Pietro in Carcere, proprio ai piedi del Campidoglio a Roma, è crollato. Il collasso riguarda quasi tutto il solaio della chiesa risalente al XVI secolo, sul posto immediato l'arrivo di un'ambulanza e altri mezzi di soccorso sono in arrivo. La chiesa è meta di visite per essere stata costruita sopra l'ex carcere Mamertino, che ha ospitato in prigionia i santi Pietro e Paolo ed è stata oggetto di un recente restauro.Verso le 14,55. C'è stato il cedimento del tetto o parte di esso della chiesa S. Giuseppe dei Falegnami in Clivo Argentario. I Carabinieri del Comando Piazza Venezia sul posto che hanno chiamato i Vigili del Fuoco. Al momento non si hanno notizie circa l'eventuale presenza di feriti. Preventivamente é stato interessato anche il 118.Nessun ferito. Volta quasi completamente crollata. Nessun ferito, per fortuna, il parroco ha riferito ai Carabinieri intervenuti che la chiesa era chiusa.