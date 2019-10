Roma, che festa a Campo Marzio per il nuovo store Sloggy

Domenica 13 Ottobre 2019, 18:09

Una vecchia signora che balla scatenata. Non siamo a Sanremo 2018 ma nel cuore di Roma. Lil’ Ol’ Granny’s, la celebre ballerina rap inglese 56enne, vero nome Colette Zacca, è stata la protagonista della serata di inaugurazione del primo shop della capitale, in zona Campo Marzio di Sloggy, il brand di indumenti intimi che ha scelto di festeggiare i suoi 40 anni con una performance di Colette che, in mutandoni della nonna, calze a rete e lustrini, ha fatto saltare e sorridere i vip, fra i quali le bellissime Benedetta Mazza e Camilla Mangiapelo e i vari influencer presenti, celebrando le donne che rifiutano conformismo e stereotipi e sanno vivere con disinvoltura il proprio corpo.