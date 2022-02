Mala movida sul lungolago a Castel Gandolfo, arrestati tre giovani: spararono per uccidere

Sotto gli occhi di donne e bambini, la violenta lite che ha preceduto la sparatoria. Pistola calibro 45, 6 colpi esplosi in un parcheggio affollato di giovani, il bersaglio che si salva solo perché si era nascosto dietro una macchina.

Il tentato omicidio nel giorno di Ferragosto dello scorso anno sul lago di Castel Gandolfo, davanti ad un locale. Tre i malviventi arrestati dai carabinieri: avevano trascorso una serata di bagordi con le mogli e i figli, spendendo migliaia di euro per un tavolo e per bottiglie di champagne pregiato. Ora, dopo un’indagine coordinata dalla procura di Velletri, sono finiti in manette Alessio e Piero Poce di 33 e 41 anni insieme al 25enne Diego Garritano, considerati dagli investigatori i presunti autori della sparatoria. Alessio Poce era stato già arrestato nel mese di maggio per una rissa scoppiata al Tuscolano durante una festa di nozze e - nel corso delle indagini su quel caso - è emerso anche un probabile coinvolgimento nel narcotraffico. La zona dei Castelli Romani dove è si è verificata sparatoria negli ultimi periodi si è trasformata infatti in una grossa piazza di spaccio di droga, con allarmanti episodi di mala movida.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Febbraio 2022, 07:57

