Roma, travolto e ucciso a 13 anni. Caccia al pirata della strada

di Mario Landi

Un ragazzino di appena tredici anni è morto nella notte tra sabato e domenica a Roma, dopo essere stato travolto e ucciso da un’auto, il cui guidatore si è poi dato alla fuga. La tragedia si è consumata all’altezza del civico 2077 della via Casilina, nella zona della Borgata Finocchio.

La vittima, Mohamed, è un tredicenne di origini egiziane che stava rientrando da una festa di compleanno insieme ai genitori. Stava attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali insieme alla sua famiglia, intorno alle 2 di notte, quando improvvisamente una Golf bianca sarebbe sopraggiunta a grande velocità travolgendolo e sbalzandolo per almeno cinque metri.

L’auto lo ha colpito in pieno: sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del piccolo.

L’investitore è poi scappato senza fermarsi a prestare soccorso. Secondo le prime testimonianze, la Golf bianca avrebbe proseguito la sua corsa in direzione Zagarolo-San Cesareo. Poco dopo, però, i vigili urbani del VI Gruppo hanno rintracciato l’auto che era stata abbandonata: ora è caccia al pirata. A quanto pare, secondo le prime testimonianze raccolte, la macchina era stata vista già sfrecciare per quel tratto di strada.

La via Casilina è stata teatro anche di un’altra tragedia, avvenuta nelle prime ore del mattino di ieri, nel tratto che collega San Vittore del Lazio a San Pietro Infine.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Settembre 2023, 06:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA