Droga a Roma, arrestate tre donne dei Casamonica e un 19enne dei Bevilacqua

I poliziotti del commissariato Romanina hanno arrestato quattro persone, tre donne appartenenti alla famiglia dei Casamonica e un 19enne della famiglia dei Bevilacqua. Sono finiti in manette con l'accusa di detenzione e spaccio in concorso e per due delle tre donne anche resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti nel corso dei controlli in una piazza di spaccio della Capitale hanno notano una macchina che aveva il ruolo di vedetta. I poliziotti hanno fermato la macchina mentre gli altri colleghi hanno iniziato una perquisizione in uno stabile di Via Raffaele Garofalo 100. Nel corso del controllo negli appartamenti delle tre donne e del 19enne sono stati trovati droga e soldi in contanti. Durante la perquisizione nella casa del diciannovenne una delle donne ha cominciato a gridare mentre le altre due hanno tentato di nascondere altra droga dando poi calci a pugni agli agenti che stavano tentando di fermarle. Gli arresti sono stati convalidati ieri nel corso della direttissima mentre per una donna è stata disposta anche la misura del divieto di dimora a Roma.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Giugno 2022, 11:36

