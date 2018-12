Luca Marin contro Federica Pellegrini e Filippo Magnini a Rivelo: li ho sorpresi a letto insieme in hotel

Domenica 16 Dicembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Follia ultrà in pieno centro a: scene di guerra, a, giovedì sera, dopo la partita di Europa League tra. Dopo i cortei, i danneggiamenti e l'occupazione da parte dei tifosi tedeschi, che si sono fatti notare per le loro intemperanze anche all'interno dello stadio Olimpico, un nutrito gruppo di tifosi laziali ha deciso di farla pagare agli ospiti, iniziando una vera e propria caccia all'uomo per le vie del centro, frequentate soprattutto da turisti. A farne le spese, però, è stato un, ritrovatosi da solo a fronteggiare una cinquantina di ultrà biancocelesti a volto coperto.Il carabiniere, che si trovava di pattuglia nella zona, ha provato a evitare che i tifosi laziali, pronti a dare la caccia ai rivali tedeschi, seminassero ulteriormente il panico in una zona diventata ostaggio della follia e della violenza, con studenti fuorisede e turisti costretti a ripararsi all'interno dei locali. Molti degli ultrà biancocelesti erano armati con spranghe e bastoni e, quando si imbattono nel militare, non ci pensano due volte ad aggredirlo.Verso il carabiniere, costretto a indietreggiare, vengono lanciati oggetti di ogni sorta: sassi, bastoni, una bottiglia che lo raggiunge e lo ferisce al volto, addirittura alcuni piccoli cassonetti della raccolta differenziata. Il carabiniere, nel tentativo di tenere a distanza gli ultrà, decide quindi di impugnare la pistola, ma resta vittima del lancio di oggetti e di insulti di ogni tipo. «Infame, pezzo di m...», gridano gli aggressori, che costringono il militare alla fuga.