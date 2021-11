Roma, Odissea trasporti: stazioni chiuse, tram in tilt e guasti. Capitale nel caos

Il temporale e Roma, ancora una volta, va in tilt. Una giornata di inferno ieri, infatti, per i passeggeri del trasporto pubblico e gli automobilisti rimasti bloccati nel traffico.

STAZIONI CHIUSE La fermata Lepanto della metro A è stata chiusa a causa dei danni dovuti alla pioggia, inaccessibile quindi la stazione cruciale per i collegamenti con i pullman del Cotral con cui viaggiano i pendolari.

ROMA LIDO IN TILT No treni, no party così ieri hanno protestato anche i pendolari di Ostia contro al chiusura di 5 stazioni su 13. Ma la giornata è andata peggio di quanto pensassero, perché le fermate chiuse sono state addirittura 6. Alle fermate fuori uso di Stella Polare, Castel Fusano e Cristoforo Colombo, vale a dire le prime tre partendo da Ostia ,chiuse dal 13 settembre, si sono aggiunte quelle di Porta San Paolo e Basilica di San Paolo, quindi le prime due partendo da Roma. E poi, a sorpresa, per un guasto tecnico ieri è rimasta serrata fino alle 11, quindi nell'ora di punta, anche la stazione Casal Bernocchi. Roma Ostia? - ironizzano i passeggeri è un lampo. E intanto a Ostia il traffico delle auto aumenta di giorno in giorno, per la fuga dal trenino.



A PASSO D'UOMO Il maltempo ha messo in ginocchio anche la circolazione su strada con forti rallentamenti sulla via Tuscolana e lungo viale Marconi, sul Grande Raccordo Anulare e sulla Tangenziale Est con le auto a passo di lumaca.

BUS IN ARRIVO Entro dicembre dovrebbero essere su strada 29 nuovi bus a metano per i quali la giunta Gualtieri ieri ha sbloccato, dopo un anno e mezzo, la concessione all'Atac: 12 metri di lunghezza e tre porte, dal costo complessivo di 10 milioni di euro.

PROSSIME FERMATE Entro due anni l'inaugurazione della fermata Colosseo della metro C. Secondo quanto assicurato dall'assessore ai trasporti Patanè, entro la consiliatura partiranno i lavori del prolungamento della C fino a Clodio e della B Rebibbia-Casal Monastero . Saranno progettati la nuova linea D e l'allungamento della linea A, fino a Tor Vergata e fino alla biforcazione verso Monte Mario e Montespaccato.

