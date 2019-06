Roma by Night Run, la corsa per le donne: la mezza maratona in notturna lancia l’hashtag #IoCorroSicura

Venerdì 14 Giugno 2019, 10:09

è il messaggio chiaro che lancia l’edizione 2019 della, laorganizzata dal Forhans Team con Fidal e Fidal Lazio. Il via della sesta edizione, presentata ieri, il 6 settembre, con una formula consolidata:con una prova competitiva di 8 chilometri e la Fit Run non competitiva, sempre di 8 chilometri e aperta anche a chi cammina liberamente. Spazio poi al Nordic e al Fit walking.«Stiamo promuovendo una maggiore sicurezza negli spazi pubblici, nei parchi - ha ricordato Angelo Diario, presidente della Commissione Sport di Roma Capitale - La Roma by Night Run è una delle tre mezze maratone cittadine, la seconda in termini di storicità dopo la Roma Ostia e il Comune lavora in sinergia con l’organizzazione affinché questa si svolga al meglio».A fianco della campagna di sicurezza per le runner lanciata dalla Roma by Night Run c’è un’atleta d’eccezione come Franca Fiacconi, vincitrice nel ‘98 delle maratone di Roma e New York: «Condivido a pieno l’iniziativa #IoCorroSicura. Anni fa sono stata aggredita a Villa Pamphilj e da allora quando mi alleno mi guardo le spalle» E lancia un appello: «Invito gli uomini a vigilare sunoi donne quando ci alleniamo insieme».