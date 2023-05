Roma, bus Atac distrutto dai tifosi del Bayer. L'assessore: «Individuare i responsabili: devono pagare i danni»

Un autobus Atac è stato danneggiato da tifosi tedeschi del Bayer Leverkusen. Dopo il caso dei tifosi inglesi del Leicester e quello dei supporter del Vitesse che danneggiarono altri autobus Atac, questa volta è toccato agli ultras del Bayer Leverkusen che hanno distrutto un grosso finestrino di un mezzo della flotta del trasporto pubblico della Capitale. La denuncia è dell'assessore alla mobilità Eugenio Patanè che su Facebook ha postato anche una immagine: «Questo è lo stato in cui alcuni tifosi tedeschi del Bayer Leverkusen hanno ridotto una delle vetture Atac che li stava portando allo stadio Olimpico per la semifinale di Europa League».

«Immagini purtroppo frequenti»

Ancora Patenè: «Sono immagini, purtroppo frequenti, che riportano alla memoria l'increscioso episodio avvenuto nel marzo del 2022, ad opera dei tifosi del Vitesse e, più indietro nel tempo, nel febbraio 2015 quando i tifosi del Feyenoord devastarono alcuni bus Atac prima di danneggiare la fontana della Barcaccia a Piazza di Spagna». Lo scrive su Facebook Eugenio Patané, Assessore alla Mobilità di Roma Capitale.



«Mi auguro che, come accaduto in queste altre occasioni - aggiunge - anche questa volta le autorità preposte si attivino per individuare i responsabili dell'accaduto e chiedere loro i danni per il ripristino della vettura danneggiata»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Maggio 2023, 09:30

