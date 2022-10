Studente aggredito con la pistola, le assessore Lucarelli e Pratelli: la scuola Armellini capofila contro il bullismo

di Lorena Loiacono

La scuola Armellini si fa capofila della lotta al bullismo: l’istituto superiore di San Paolo dove, come denunciato da Leggo, un ragazzo del primo anno è stato minacciato da un compagno con una pistola giocattolo, darà il via a una serie di iniziative per educare i ragazzi al rispetto dell’altro.

A deciderlo sono stati ieri il preside Francesco Celentano e due assessore comunali, Monica Lucarelli (che annovera tra le sue deleghe anche a sicurezza, oltrre allo Sviluppo economico) e Claudia Pratelli, che ha responsabilità della gestione della Scuola (tutti in foto).

Si è trattato di un incontro privato, lontano dai riflettori, organizzato per ascoltare la posizione del dirigente e proporre una strategia di recupero, tutti insieme: attivare un percorso mirato al contrasto al bullismo all’interno dell’Armellini, innanzitutto, ma non solo. L’istituto, infatti, si è trovato a dover affrontare una situazione assurda per cui un ragazzo del primo anno, vittima di bullismo, non sta più frequentando la scuola da dieci giorni ormai, dopo essersi visto puntare contro un’arma da un coetaneo, come culmine di un’escalaton di offese e spintoni.



