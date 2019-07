Banda di sudamericani assale bus turistico con le pistole in pugno

In tre, armati di pistola e con i volti coperti, hanno sorpreso il conducente di un bus turistico nel parcheggio del centro commerciale Euroma 2 in via Paride Stefanini, all'Eur. È successo ieri pomeriggio, intorno alle 18,40. A chiamare i poliziotti la vittima che, portato a Roma un gruppo di turisti da Assisi, aspettava il loro rientro dallo shopping. Quando la banda di ragazzi, forse sudamericani, ha sorpreso l'uomo ancora seduto al volante, gli ha puntato contro l'arma costringendolo a consegnare lo zaino con all'interno effetti personali, documenti e contanti prima di scappare a bordo di un'auto scura della quale il conducente del bus non è riuscito ad annotare la targa. Giovedì 18 Luglio 2019, 15:38

