Incendiate 16 auto di Poste Italiane: mistero a Roma nella notte. «Ipotesi attentato degli anarchici»

Sedici auto di Poste Italiane incendiate e completamente distrutte dalle fiamme. Mistero a Roma nella notte, alle ore 3.46, quando i vigili del fuoco hanno inviato due auto pompa serbatoio e due autobotti in viale Palmiro Togliatti per domare l'incendio delle autovetture di proprietà di Poste, parcheggiate in strada.

Auto delle Poste in fiamme

Nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incendio ma i veicoli sono stati completamenti distrutti dalle fiamme. Tutte le auto erano posteggiate in un'area esterna. Al momento le indagini in corso non escludono nessuna pista, compresa quella di un'azione degli anarchici. In corso gli accertamenti per stabilire le cause di quanto accaduto.

