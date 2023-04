Politici, artisti e attori in festa per la nascita dell’Associazione Sole di Giorgia Venturini a sostegno delle neo-mamme

di Valeria Arnaldi

È stata la sorpresa di inusitati giochi di luce, studiati per creare una sorta di atmosfera incantata, ad accogliere i circa duecento invitati, la sera del 30 marzo a Roma, al St. Regis, per festeggiare la nascita dell’Associazione Sole, in uno speciale Charity Gala Dinner per la raccolta di fondi da destinare alle iniziative sociali a supporto delle neo-mamme. L’associazione, infatti, è nata lo scorso gennaio per volontà di Venturini, neo-mamma, e della puericultrice Claudia Laurelli, che insieme hanno vissuto l’esperienza della prima maternità di Giorgia nei momenti più delicati e difficili. Obiettivo, non lasciare più sole le madri. Circa duecento gli ospiti che hanno preso parte alla serata, presentata da Giorgia Rossi e all’asta benefica – battute anche due maglie autografate della Roma e due della Lazio - a cura di Pablo e Pedro.

«Io sono diventata mamma - racconta Giorgia Venturini - da 7 mesi e il caso del Pertini verificatosi a gennaio dove purtroppo la mamma presa dalla stanchezza ha soffocato, allattando, suo figlio, mi ha creato una serie di emozioni molto forti. Insieme alla puericultrice, che in quel momento stava seguendo mia figlia, abbiamo deciso di aprire questa associazione, l'Associazione Sole, proprio a sostegno delle neo mamme proprio perché le mamme non vengano mai lasciate sole in quei momenti. Perché l'esperienza del parto è un'esperienza meravigliosa, totalizzante, ma allo stesso tempo ti mette a dura prova».

Molti i nomi noti presenti, tra personalità istituzionali e volti di cultura e informazione. Così, Maria Elena Boschi – non è mancato Giulio Berruti – Giorgio Simeoni, Luciano Nobili, Vito Cozzoli, Claudio Ferrante. E Alessandro Onorato. Ancora, Tullio Ferrante.

Non solo istituzioni e politica. In sala, anche Arianna Mihajlovic.

Tanti i personaggi dello spettacolo, da Serena Autieri, Claudia Galanti e Sabrina Ghio, Manila Nazzaro, a Jimmy Ghione, Clizia Incorvaia, Marina La Rosa e Angela Melillo. Senza dimenticare Michela Quattrociocche, Pamela Prati, Pietro Valsecchi.

Poi, Simona Branchetti, Pierluigi Pardo, Anna Pettinelli, Giorgia Rossi, e, giunta con un poco di ritardo, Cesara Buonamici.

«Con questa associazione – spiega Venturini - daremo supporto a 360 gradi alle neo mamme. Noi abbiamo un team di esperti (puericultrice, pediatri, ostetriche, psicologi) che sono come delle stampelle per queste mamme. Perché si sentano sempre al sicuro con i loro dubbi e che si possano sempre poggiare e confrontare durante la gravidanza, i momenti post parto e i giorni a venire per far sì che non si ripetano mai più queste situazioni».

L'Associazione, infatti, si propone di realizzare attività di sostegno nei primi giorni post-parto, di organizzare corsi educativo-formativi e di creare brochures ed eventi informativi e divulgativi per coinvolgere il maggior numero di persone e altre organizzazioni, diffondendo e affermando i valori etici che ruotano intorno alla maternità. L’intero progetto, non a scopo di lucro, dedicherà particolare attenzione alle famiglie meno abbienti.

Un modo per aiutare le mamme a vivere in modo sereno la maternità. Da qui, anche la scelta del nome: Sole, come la bambina che ha fatto conoscere le due fondatrici, ma anche come il simbolo di calore, speranza e rinascita. E soprattutto, “sole”, come le mamme non dovrebbero essere – o sentirsi – mai.

