Roma, artisti e scrittori under35 promuovono la cultura della pace con l’evento «Incontri»

L’Associazione giovanile Fame di Libri Sete di Arte presenta l’evento «Incontri» per presentare giovani artisti, performer e scrittori emergenti, selezionati tramite apposita Call diffusa nelle scorse settimane. Si tratta del secondo dei tre eventi che l’Associazione organizza in virtù del progetto vincitore del bando VitaminaG nell’ambito del programma GenerAzioniGiovani.it finanziato dalle Politiche Giovanili della Regione Lazio con il sostegno del Dipartimento per la Gioventù. «Incontri» si terrà a Roma dal 01 al 03 aprile 2022 presso il Museo delle Civiltà, nel Salone delle Scienze e nell’attigua sala conferenze “F. Gambari”, siti all’interno del Museo Preistorico Etnografico “Luigi Pigorini”, con accesso da Piazza Guglielmo Marconi, 14.

Leggi anche > Roma, auto prende fuoco dopo aver urtato un autobus: morto l'automobilista

Durante l’evento sarà possibile ammirare la mostra collettiva allestita con le opere degli artisti reclutati tramite l’apposita Call. Ci saranno anche le esibizioni dei performer e le presentazioni dei testi degli scrittori di narrativa e di poesia reclutati con la stessa Call. Nella giornata conclusiva dell’evento (4 aprile) saranno comunicati i nomi degli artisti e scrittori che avranno passato la selezione per concorrere all’assegnazione finale dei premi che avverrà solo dopo la realizzazione del terzo evento. Per partecipare consultare il sito https://famedilibrisetediarte.com/

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Marzo 2022, 18:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA