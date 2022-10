Roma in maschera tra party e rock'n'roll: ecco gli appuntamenti di Halloween da non perdere

di Valeria Arnaldi

La Capitale diventa “da brivido” nel ponte di Ognissanti,grazie a un ricco cartellone di eventi. Ecco quelli che abbiamo scelto per voi.

MUSICA. Sarà il concerto di Cristiano Godano, frontman dei Marlene Kuntz, stasera, ad aprire “La vendetta degli Antemnati”, evento di Halloween, che si annuncia sold out, a Forte Antenne. Dopo Godano, live di European Vampire, Lory D e altri, nonché installazioni immersive e proiezioni.

EVENTI. Parata di nomi noti anche a Cinecittà World, dove oggi la scena sarà per Max Angioni, nonché per Noyz Narcos, Ketama126, Gemello, Lil Jolie, Flaza e altri. Non solo. La festa inizia alle 11 del mattino e prosegue fino a tarda notte, con attrazioni, Zombie Walk, il musical Gangs of Halloween e le suggestioni dei sexy vampiri di “U-571 Erotika”. Atmosfere romantiche al Castello di Lunghezza, in occasione del “Fantastico Mondo del Fantastico”: domani Dracula e Vampirella inviteranno i presenti a rinnovare le loro promesse d’amore.



PARTY. Si balla negli spazi di MagicLand a Valmontone, oggi, con dj Andy e la vocalist Rush. Ancora, ballerini, artisti e acrobati e performance di burlesque. E attenzione, i festeggiamenti a tema brivido saranno protagonisti anche il prossimo fine settimana. Halloween si fa techno, invece, stasera, al Rashomon Club.

TEATRO. Trasgressivo, iconico e rock’n’roll: è il musical “Rocky Horror Show” di Richard O’Brien, da domani al 6 novembre, al teatro Olimpico, nella stagione dell’Accademia Filarmonica Romana. «In questa decade così frantumata, ipocrita, rigida e ottusa in cui la trasgressione è scimmiottare in modo trash ciò che fu fatto meglio, quest’Opera aggredisce ancora con entusiasmo i gotici pudori di uno status quo malsano e bigotto», dice Claudio “Greg” Gregori, sul palco, nel ruolo del Narratore. E lo show ogni sera si “vestirà”, letteralmente, di nuovo, grazie alla partecipazione degli appassionati con travestimenti a tema.

BAMBINI. Si gioca stasera al museo civico di Zoologia con le sfide a squadre di “ZooHalloween”, per giovanissimi tra i 9 e i 13 anni. Attività ad hoc da Explora e al Bioparco. Sfilata di bimbi in maschera oggi al Giokificio a Tor di Quinto. E si gioca anche domani.

