Roma, da Navona al Pantheon: l’assalto degli abusivi

di Emiliano Pretto

Dior, Gucci, Prada e Yves Saint Laurent. Borse e borsette. Tutte rigorosamente false. Tutte sbattute in faccia a turisti e romani di passeggio in due tra le piazze più affascinanti di Roma: piazza Navona e piazza della Rotonda, davanti al Pantheon. Quello della presenza degli ambulanti che vendono merce contraffatta è una storia vecchia quasi come quella della città eterna. Ma quello che Leggo ha documentato nei giorni scorsi segnala forse un peggioramento della situazione, a pochi mesi da un evento internazionale come il Giubileo 2025, una possibile gigantesca vetrina mondiale per Roma.

La situazione è fuori controllo fin dalla mattina a piazza Navona e peggiora la sera al Pantheon. Attorno alla fontana dei quattro Fiumi, già poco dopo l'ora della colazione, si materializzano ambulanti che cercano di vendere sciarpe e scialli di vario tipo e quelli che smerciano bastoni selfie e materiale per gli smarphone.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Novembre 2023, 06:00

