Roma, a Montesacro nasce Selina Ice Cream: qui il gelato è Capitale

Martedì 18 Giugno 2019, 14:45

Molto pop, divertente e internazionale. Selina Ice Cream Company nasce nel quartiere romano Montesacro ma ha un’attitudine decisamente cosmopolita, contaminata da viaggi ed esperienze nel mondo del food & beverage dei suoi soci. Luca Masala, project manager di Selina, Mattia Mancini, Valentina Manuelli, Marzia Margheriti e Flavio Zianna formano l’affiatato team che, dopo il successo del vicino Vintro Bar & Bites, intraprende questa nuova avventura.Selina si presenta come il nuovo punto di riferimento degli ice cream lover della capitale. Gusti imprevedibili, cialde croccanti, ice cream cookie, bubble waffle da personalizzare con i tanti garnish a disposizione e poi tutti i dolci della classica bakery americana caratterizzano l’offerta di questa nuova gelateria romana. Un menu all day che inizia dalle ore 12.00 con la colazione e prosegue con differenti pause golose durante la giornata fino al dopo cena arrivando a mezzanotte o anche oltre in piena estate: perché è sempre il momento giusto per un irresistibile cono Oreo o una Carrot Cake da abbinare a una tazza di caffè.Novità assoluta è il concept che rompe gli schemi con la tradizionale esperienza della gelateria. Il design degli interni è progettato per essere uno spazio contemporaneo e smart, accogliente e funzionale, sia per le ore dedicate a lavoro o studio sia per quelle dedicate al relax.Selina è un invito a prendersi una pausa senza fretta, un pomeriggio di ozio leggendo sul divano nel bel giardino di 30 mq, un punto di riferimento per il tempo libero, da soli o in compagnia di amici. Atmosfera informale, buona musica, arredi in legno e ferro, colori materici ispirati alla terra e alla natura: tutti ingredienti che contribuiscono a creare una magica oasi di pace e tranquillità.Per iniziare, da Selina si possono assaggiare 20 gusti tra i quali Apple pie, Oreo, Snickers, Cheesecake alle fragoline di bosco, Brownie ai mirtilli, Cioccolato fondente monorigine Venezuela con crunch di fave di cacao, Passion fruit. Spazio anche ai grandi classici: Nocciola Piemonte IGP, Pistacchio mediterraneo, Lampone. Punto di forza di Selina è l’interpretazione del Soft ice cream come Yogurt e Vaniglia di Tahiti Nera per una sorprendente black experience da gustare con cono o coppetta.I Bubble Waffle preparati al momento regalano un gusto maxi con la possibilità di aggiungere irresistibili garnish. E poi la pasticceria dove protagoniste sono le tipiche torte della tradizione americana, da gustare anche nella versione monoporzione: Carrot cake, Cheesecake, Snowflake, Sweet caramel, LotusCake. Infine tanti Ice Cream Cookie: Plasmon, Gentilini, Macaron, Churros e dolcissimi Waffle pops dai mille colori.Tutti i gusti frutta sono 100% vegani, senza latte o altri ingredienti di origine animale. Ad esclusione di eccezioni come i variegati al biscotto, i gusti sono anche gluten free. In caso di celiachia, Selina sta però studiando soluzioni su misura.Creatività, ricerca e produzione artigianale sono gli ingredienti fondamentali di Selina dove tutto è preparato con materie prime di alta qualità nel laboratorio dal maestro gelatiere Pierpaolo Santi.