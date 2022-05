Roma, 47enne arriva al pronto soccorso in scooter con un proiettile nella gamba: ipotesi agguato

Possibile agguato a Roma per un 47enne romano che è arrivato in scooter al pronto soccorso con un proiettile di pistola in una gamba. L'uomo si è presentato questa mattina, lunedì 16 maggio, all'ospedale Sandro Pertini di Roma con una ferita alla gamba destra dovuta a un colpo di arma da fuoco e non avrebbe riferito ai sanitari altri particolari su quanto accaduto. Il 47enne che non è in pericolo di vita, sarebbe stato colpito mentre era sulla moto.

Sul posto i poliziotti del commissariato Sant'Ippolito. Indagini in corso da parte degli agenti del commissariato di San Basilio. Gli investigatori, allertati dai medici del Pertini, sono portati a pensare che sia rimasto vittima di un agguato.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Maggio 2022, 22:04

