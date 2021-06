Roma, 35enne precipita e muore sulla rampa di un garage: indagini in corso

Un 35enne è morto dopo essere precipitato sulla rampa di un garage in via della Mendola, a Roma. È accaduto nella giornata di ieri e sono partite le prime indagini sul caso.

Sul posto intervenuti la polizia e il personale del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso del 35enne. Sul caso indaga la polizia, che non esclude l'ipotesi del suicidio.

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Giugno 2021, 11:28

