Skate Park Capitale, riapre il playgroud di Colle Oppio: il più spettacolare al mondo

Riapre lo skatepark più bello del mondo. E non è solo un modo di dire, visto che il playground di Colle Oppio gode di una vista da mozzare il fiato: il Colosseo. L'intera area è stata riqualificata in tempi record e torna a disposizione dei romani ma non solo. La scorsa estate è stata meta di turisti da ogni parte del mondo.

«Obiettivo centrato - ha annunciato l'assessore capitolino allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda, Alessandro Onorato - in soli cinque mesi, riapriamo lo skatepark più spettacolare al mondo. Ed entro metà febbraio l'opera di riqualificazione del parco sarà completata restituendo al quartiere, agli studenti e ai turisti uno spazio pulito, sicuro e attrezzato per la pratica sportiva all'aria aperta di skate, calcio, pallavolo e basket».

Ci sarà anche una palestra all'aria aperta dotata di attrezzature all'avanguardia e con un servizio di videosorveglianza per evitare vandalismi. L'area, interamente gratuita per chi ne usufruisce ma anche per il Campidoglio, nasce grazie a un accordo con Sport e Salute e con il Parco Archeologico del Colosseo e il Dipartimento Ambiente. «Abbiamo recuperato allo sport e all'intrattenimento quella che è una delle cartoline più belle che Roma può vantare - ha sottolineato l'assessore Onorato - e che fino a pochi mesi fa era abbandonata al degrado. Abbiamo messo in campo un modello di amministrazione virtuosa, un modello vincente con i Grandi Eventi internazionali che generano ricadute importanti in servizi e promozione per tutta la città».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Dicembre 2022, 08:20

