Remo Anzovino, uno speciale Live al tramonto: domenica 7 agosto al Castello di Santa Severa

di Valeria Arnaldi

Sarà una suggestiva colonna sonora ad accompagnare il sole al tramonto e la comparsa delle prime stelle, domenica 7 agosto, al Castello di Santa Severa. Alle 19.30, il compositore pianista Remo Anzovino terrà il suo Live al Tramonto, appunto - l’ingresso è gratuito - in una sorta di poetico benvenuto al mese di agosto, nel suo primo fine settimana.

Autore della Suite per il Vajont e della musica per la campagna Unesco #iosonooceano, Anzovino, nato nel 1976 a Pordenone da genitori napoletani, ha conseguito un grandissimo successo di critica - è ritenuto tra i più originali compositori pianisti contemporanei - e di pubblico. Premiato con il Nastro D’Argento nel 2019, vanta, infatti, oltre 18 milioni di streams su Spotify in più di cento paesi nel mondo.

Le sue musiche sono state anche sincronizzate da trasmissioni televisive come “Ulisse”. Molti i musicisti che hanno collaborato con lui, da Franz Di Cioccio della PFM a Lo Stato Sociale, da Giuliano Sangiorgi dei Negramaro a Roy Paci, senza dimenticare ovviamente Gino Paoli.

All’attività di compositore ha affiancato, anche qui, con grandissimi riscontri, l’attività concertistica su palcoscenici italiani e internazionali. E domenica, farà “sognare” il pubblico al Castello di Santa Severa.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Agosto 2022, 20:17

