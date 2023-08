Rapina choc a Roma, sparano e accoltellano un commerciante. La vittima li riconosce: «Sono clienti»

di Redazione Web

Rapina choc a Roma. Tre uomini hanno accoltellato e sparato a un automobilista per rapinarlo. Gli agenti di polizia di Primavalle hanno arrestato e portato in carcere i tre per i reati di tentato omicidio, rapina e porto abusivo d'armi.

L'episodio è accaduto a giugno, ma il commerciante derubato, dopo aver ricevuto le cure del caso per le ferite riportate, ha subito dato una svolta alle indagini, riferendo chi aveva commesso la rapina. L'uomo conosceva benissimo i suoi aggressori: erano tre clienti abituali.

Rapina choc a Roma

L'ordinanza di custodia cautelare disposta dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma su richiesta della Procura arriva al termine delle indagini nei confronti di tre uomini: un 31enne, un 46enne e l'ultimo di 53 anni. La vittima, il giorno della rapina, dopo aver chiuso la propria attività, ha preso la macchina e si è diretto verso casa. Mentre era fermo ad uno stop, due uomini con il volto coperto sono scesi da un'auto che lo seguiva. Sono saliti a bordo della vettura e hanno iniziato a colpirlo, chiedendogli con insistenza di consegnargli l'incasso.

L'uomo non si è però spaventato e nonostante avesse un coltello e una pistola puntata alla testa si è opposto.

Hanno preso i soldi e le chiavi dell'auto e sono scappati. In quel frangente però, anche se per pochi minuti, uno degli aggressori è rimasto col volto scoperto e ciò ha reso poi possibile il riconoscimento.

Le ferite riportate

Arrivata la segnalazione al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto, è giunto il personale sanitario, che lo ha soccorso e trasportato con l'ambulanza in ospedale. Arrivato al pronto soccorso, il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso. Ha riportato ferite da arma da taglio e da fuoco su braccia e schiena, ma fortunatamente non ha rischiato di morire.

Il riconoscimento

Una volta ristabilitosi, l'uomo ha subito aiutato la polizia a ricostruire la dinamica di quanto accaduto e ha addirittura fornito l'identità di uno dei tre rapitori. Gli investigatori hanno trovato il caricatore di una pistola, che era vicino all'auto.

La vittima ha raccontato ai poliziotti l'accaduto, spiegando di aver riconosciuto gli aggressori perché erano due clienti abituali del suo locale. Le indagini hanno poi portato i poliziotti a risalire all'identità di una terza persona, che era alla guida dell'auto. Tutti e tre ora si trovano a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Agosto 2023, 11:46

