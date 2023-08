Roma, ecografie interne nel mese di agosto all'Artemisia Lab: refertazione e piano terapeutico immediati

di Redazione web

Per tutto il mese di agosto la Rete Artemisia Lab ha messo a disposizione della collettività il servizio di diagnostica ecografica internistica con refertazione e piano terapeutico immediati. Si tratta di un servizio clinico ulteriore, estremamente utile per eventuali urgenze nel periodo dell’anno caratterizzato dalla sospensione feriale più lunga e diffusa.

Ecografie interne

Tale indagine strumentale permette di visualizzare con chiarezza gli organi interni dei vari distretti corporei e di studiarne la morfologia e la struttura, al fine di poter rilevare puntualmente il problema specifico e definire il trattamento terapeutico in caso di disturbi, danni o malattie internistiche, quali accumulo di lipidi, presenza di calcoli nella colecisti, di calcoli urinari, dilatazione di vie di escrezione, lesioni all'interno degli organi, ecc.

Esami over 75

Ma non è tutto: la Rete Artemisia Lab, attraverso la sua Fondazione Artemisia, sempre per il mese di Agosto, offre agli anziani over 75 che ravvisino malesseri la possibilità di richiedere, a titolo completamente gratuito, misurazione della pressione e, all’occorrenza, elettrocardiogramma. Anche in questo caso, è sufficiente contattare la sede Artemisia Lab più vicina.

È possibile richiedere informazioni presso la sede Artemisia Lab più vicina. Centro di primario riferimento per prenotare il servizio d’emergenza è Artemisia Lab Analisys, via Antonino Lo Surdo, 40 – Roma (zona EUR-Marconi) – Tel: 06 55185

I centri clinico-diagnostici della rete Artemisia Lab restano aperti ed operativi anche il giorno di Ferragosto, al fine di continuare ad assicurare ai cittadini un riferimento costante per qualsiasi eventuale esigenza sanitaria.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Agosto 2023, 11:23

