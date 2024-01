Rapina in banca a Torraccia, armati di pistole tengono in ostaggio i clienti Due persone armate di pistola hanno fatto irruzione in una banca in via Donato Menichella





Paura stamani a Torraccia per una rapina in banca. Due persone armate di pistola hanno fatto irruzione in una banca in via Donato Menichella e hanno tenuto in ostaggio i clienti. È successo intorno alle 8.30, poco dopo l'apertura dalla filiale. I banditi volevano tentare il colpo quando sono stati bloccati dai poliziotti di San Basilio, allertati e intervenuti. Uno due due è stato fermato fuori dall'istituto bancario. L'altro, nel frattempo disarmato, è stato bloccato all'interno. I due sono stati portati i commissariato. Nessuno è rimasto ferito. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenute le volanti e gli agenti dei commissariati Fidene e San Basilio Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Gennaio 2024, 09:49

