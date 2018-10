LEGGI ANCHE

Risale al 10 novembre 2014, quasi 4 anni fa, un post su Facebook diin cui attacca l'allora sindacoper la caduta di un pino ai Fori Imperiali. «No, caro Sindaco - scriveva la Raggi - quello che è inaccettabile è che la verifica sulle alberature si faccia sempre dopo il crollo... e stavolta è andata bene che non ci sono stati feriti né morti».L'attuale sindaco di Roma scriveva inoltre: «Quello che è inaccettabile è che l'Ufficio Giardini non abbia fondi e non possa svolgere la sua attività. Quello che è inaccettabile è che un Sindaco si preoccupi della temporanea chiusura dei Fori e non del fatto che le alberature pericolanti siano una minaccia per tutta la città». Quasi quattro anni dopo è la sindaca pentastellata a trovarsi nella medesima, se non più grave, situazione.