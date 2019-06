Festa di San Pietro e Paolo, delirio a Ponza: cala Lucia Rosa presa d'assalto dai romani

Fuga dal grande caldo in città e festività dei Ss.Pietro e Paolo al mare per migliaia di romani oggi. E se le spiagge del litorale Ostia a Fiumicino, fino a Fregene, Maccarese, Passoscuro, Ladispoli e Santa Marinella - non riescono a contenere l'esodo dalle città, chissà che anche il mare di Ponza non registri il "tutto esaurito".A giudicare dalla foto scatta a cala Lucia Rosa, anche per chi a ombrellone e lettino ha preferito barche a vela e motoscafi non deve essere stato semplice assicurarsi un "posto al Sole" dove gettare l'ancora.E così il panorama dei faraglioni di Ponza oggi si presenta quanto mai punteggiato dal bianco delle imbarcazioni.