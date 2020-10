Pino Scaccia, i funerali domani nella chiesa di San Nicola di Bari a Ostia

I funerali di Pino Scaccia, lo storico inviato del Tg1 morto ieri a 74 anni in seguito alle complicanze del covid, si svolgeranno domani, venerdì 30 ottobre, a Ostia nella chiesa di San Nicola di Bari, in via Passeroni.

Il figlio di Pino Scaccia, Gabriele, ha scelto la chiesa di via Passeroni per il profondo legame che la unisce alla famiglia del giornalista. A San Nicola si svolsero infatti anche i funerali della signora Rosaria, la moglie di Pino Scaccia, deceduta nel gennaio del 2018. L’appuntamento per amici e parenti è per le ore 11 nella piccola chiesa che si affaccia davanti all’ospedale “G.B. Grassi”. Il funerale dovrà rispettare le norme contro la diffusione del coronavirus.

