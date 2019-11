Dal 1923 ogni anno i pompieri di Roma offrono nell'occasione della festa dell'Immacolata, una corona di fiori alla Madonna della colonna e dal 1953 il Papa presenzia regolarmente a questa cerimonia.

Giovedì 21 Novembre 2019, 22:06

I vigili del fuoco in piazza di Spagna , nel cuore di Roma . No, nessun intervento di emergenza in serata. Ma solo un'operazione in preparazione della classica cerimonia dell'8 dicembre, quando Papa Francesco presenzierà all'omaggio, con una corona di fiori da parte dei vigili del fuoco, alla Madonnina della colonna dell'Immacolata.Nella serata di giovedì i pompieri sono saliti in cima con una autoscala di servizio per togliere la corona dell'anno scorso e predisporre il tutto in vista del giorno dell'Immacolata 2019. L'8 dicembre una piazza stracolma tradizionalmente accoglie il Papa per la cerimonia davanti alla Colonna nel cuore della Capitale.