Pensionato ultranovantenne a letto con la domestica: «Ti posso offrire coccole» e lo deruba

Mentre si trovava al bar con gli amici, un anziano di 91 anni, ha confidato di sentirsi solo. Nonostante sia ancora autosufficiente e in grado di spostarsi per Frosinone, avrebbe bisogno di compagnia in casa. E così pensa di voler assumere un domestica che lo aiuti a fare le faccende domestiche, ma anche facendogli un po' di compagnia.

Poco più distante c'è una donna, molto più giovane dell'anziano, che casualmente ascolta tutto e si avvicina subito: «Faccio al caso tuo. Se vuoi esserne sicuro, assumimi per un periodo di prova». È Così che è iniziata la vicenda che vede l'uomo vittima della badante che lo ha derubato, mentre facevano sesso.

Derubato mentre fa sesso dalla badante

Secondo quanto riportato da Marina Mingarelli de Il Messaggero, l'anziano si è fidato e ha portato la donna con sé a casa.

Nel giro di poco i due si mettono a letto. Lei le sfila due catenine d'oro massiccio. Rubando ricordi e oro. Ma una volta che si è reso conto dell'inganno, l'anziano ha denunciato il furto. Adesso la donna è stata identificata e, pur non le sia stata contestata la circonvenzione di incapace (in quanto l’uomo al momento dei fatti era in grado di intendere e di volere), adesso finisce a giudizio per il furto.

