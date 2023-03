Anziano incastra i truffatori, aveva partecipato al corso della Polizia

di Emilio Orlando

Le campagne antitruffa della questura organizzate nei centri anziani, stanno dando i risultati. Ieri due truffatori, sono stati arrestati in flagranza di reato mentre stavano per mettere a segno l'ennesima truffa. Ma la vittima, che qualche giorno prima aveva partecipato ad un incontro organizzato dalla polizia di San Basilio, ha chiamato al telefono un investigatore che aveva fatto il docente alla conferenza.

La vicenda

L'anziano aveva ricevuto una telefonata da parte di un fantomatico riscossore di tasse, che lo informava che se in nipote non avesse pagato una multa da 6.200 euro sarebbe stato arrestato. Ma durante la conversazione con il truffatore dall'accento napoletano, si è ricordato dei consigli della polizia per non cadere nelle truffe e con il cellulare della moglie ha chiamato il poliziotto che aveva conosciuto durante la campagna. In pochi minuti, gli investigatori del primo dirigente del distretto di San Basilio, Isea Ambroselli, si sono precipitati in via Antonio Giuseppe Pasquale, dove i due truffatori stavano andando per ritirare il denaro e i gioielli.

Ad attendere dentro casa, Fulvio e Angelo Salerno, di 19 e 37 anni, c'erano gli agenti che li hanno ammanettati. Durante il processo per direttissima, il giudice monocratico della settima sezione penale della Città Giudiziaria di piazzale Clodio ha convalidato l'arresto per i due malviventi, entrambi residenti a Napoli, che avevano raggiunto la Capitale con una macchina presa a noleggio.

