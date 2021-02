Paura sulla Roma-Fiumicino, automobilista percorre l'autostrada contromano

Tragedia sfiorata per miracolo sulla Roma-Fiumicino. Lungo l'autostrada che collega la Capitale con l'aeroporto Leonardo da Vinci, un automobilista ha pericolosamente percorso diverse centinaia di metri contromano.

Ad immortalare l'accaduto diversi automobilisti, che poi hanno diffuso il video sui social: il filmato è stato pubblicato anche sull'account Instagram 'Welcome to favelas'. Solo per puro caso, e grazie alla prontezza di riflessi degli altri automobilisti, non c'è stato alcuno schianto frontale. Uno di loro ha spiegato: «L'ho schivato all'ultimo, è stato spaventoso e mi sento un miracolato».

Come riporta anche Roma Today, alcuni automobilisti che percorrevano la Roma-Fiumicino hanno spiegato: «Eravamo all'altezza della Fiera di Roma, abbiamo provato ad allertare il 112 ma dopo quattro minuti di attesa abbiamo lasciato perdere».

