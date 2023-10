Parco Marconi in festa per sconfiggere il bullismo: domenica di sport e giochi all'aria aperta con l'associazione "Insieme a Giordano"

di Lorena Loiacono

Tanto sport all’aria aperta, street food e le rive del Tevere a fare da sfondo. Così, domenica 22 ottobre, Parco Marconi si mette a festa per i 6 anni dell’Associazione Insieme a Giordano, che prende il nome dal bambino di 4 anni che ha perso la vita nel terribile terremoto di Amatrice il 24 agosto del 2016.

L’Associazione è stata fondata nel 2017 dai genitori di Giordano, Manuela e Massimo Ciarpella che, con un’incredibile forza, portano avanti un’incessante attività di beneficienza dedicata ai bambini bisognosi di cure mediche. Quest’anno l’evento, che vedrà la partecipazione di tante famiglie, è all’insegna della lotta contro il bullismo e contro la violenza sulle donne.

QUANDO LA BENEFICENZA DIVENTA FESTA…

E così Parco Marconi domenica prossima, dalle 10:30 alle 16:30, si tinge di rosso (il colore dell'Associaizone con tanto di magliette e gadget) con il patrocinio del Municipio 11 accoglierà eventi sportivi e non solo. La giornata inizia con una “camminata” a partire da Parco Marconi sul Lungotevere di Pietra Papa che terminerà nel parco dove sarà possibile mettersi in gioco con gli sport olimpici e non solo. Per i più piccoli ci saranno baby dance e luna park, trucca bimbi, bolle di sapone e spettacoli dal vivo, per tutti dimostrazioni sportive e lezioni di fitness grazie alla partecipazione di 85 partners dalle associazioni sportive alle attività commerciali di Marconi e non solo.

IL CUORE DI VIALE MARCONI

Al fianco di Giordano ci sono tante famiglie di viale Marconi che hanno sostenuto l’associazione fin dalla sua fondazione. E ci sono anche le attività commerciali che, quando c’è bisogno di metterci il cuore, non si tirano indietro. Domenica infatti a Parco Marconi ci saranno anche Albanesi il Forno delle meraviglie, noto in tutta Roma, e la pizzeria Imperatori di via Cardano, un locale storico della Capitale, fondato nel 1972 e che in oltre 50 anni di attività ha visto crescere generazioni di bambini.

In prima fila c’è poi il negozio Tit93, di via Bagnera 21: il quartier generale dell’associazione a cui rivolgersi per ogni informazione e per acquistare gadget e kit per la raccolta dei fondi.

ATLETI IN CAMPO

Con l’associazione Insieme a Giordano, domenica scendono in campo grandi nomi dello sport, anche olimpico, da Stefano Pantano a Elisa di Francisca per la scherma, da Giuliana Salce campionessa di atletica leggera al karateka Stefano Maniscalco e Sandro Rosati per le arti marziali dal Coni, da Italo Lapenna presidente della Nico, la Nazionale italiana di calcio olimpionici.

COME PARTECIPARE

Per aderire alla raccolta fondi è possibile prenotare entro venerdì il kit di partecipazione, con la maglietta tecnica per le attività sportive rugorosamente rossa, tramite un contributo che verrà interamente devoluto ai bambini dell’Associazione. Per le prenotazioni è possibile contattare l’Associazione all’indirizzo info@insiemeagiordano.it o presso Tit93.

SEI ANNI D’AMORE

In questi anni 6 anni l’Associazione, fondata da mamma Manuela e papà Massimo Ciarpella, ha raccolto qualcosa come oltre 420mila euro per aiutare i bambini in difficoltà, bisognosi di cure pediatriche, e per sostenere le famiglie nei momenti più difficili. Ad oggi sono circa 60 i bambini che hanno ricevuto l’aiuto del piccolo Giordano, attraverso la forza e il coraggio dei suoi genitori che portano avanti l’associazione sempre con il sorriso.

Tra questi, ad esempio, c’è la piccola Sofia di Lanuvio che, costretta su un sedia a rotelle da una setticemia, lo scorso 7 ottobre ha ricevuto in dono un ascensore con le misure adatte a permetterle di usufruirne visto che quello del palazzo era troppo stretto per accogliere la sedia a rotelle.

