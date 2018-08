Ostia, la fuga dei bagnanti sotto il diluvio improvviso VIDEO

Sabato 18 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Così come accaduto nella Capitale, questo sabato di Ferragosto, è stato funestato da un improvviso temporale che si è abbattuto su Ostia e su tutto il litorale romano. La pioggia, copiosa, ha colto di sorpresa i bagnanti, costringendoli a scappare dai lettini su cui erano comodamente sdraiati, per raggiungere velocemente le macchine per mettersi al riparo. Già da qualche giorno a Roma, improvvisi acquazzoni, nel primo pomeriggio, cambiano il clima e le temperatura nella Capitale. Infatti, da ferragosto in poi, ogni giorno Roma è stata investita da violenti temporali.