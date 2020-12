Ostia choc, cadavere di una giovane donna trovato sugli scogli in avanzato stato di decomposizione

di Emilio Orlando

Choc a Ostia. Un cadavere è stato ritrovato in avanzato stato di decomposizione sugli scogli. Senza vestiti, secondo i primi riscontri, il corpo potrebbe appartenere ad una donna, si presume di giovane età. Sul posto la polizia scientifica con gli investigatori del X Distretto Lido. L'allarme è stato dato da un pescatore.

Il cadavere è stato trovato nell'area dell'Idroscalo tra la spiaggia libera e il porto. Non c'erano né documenti né vestiti. Il corpo era in acqua da diversi giorni e non si esclude nemmeno che possa arrivare dal Tevere, la cui foce è poco distante dal luogo del ritrovamento. L'autopsia, che stabilirà le cause della morte, è prevista tra domani e martedì 29.





Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Dicembre 2020, 20:10

