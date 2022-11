Quattro delfini in mare al largo di Ostia: le immagini spettacolari. «Merito del mare sempre più pulito»

Quattro delfini in mare al largo di Ostia. L’estate di San Martino spinge i velisti, chi per passione, chi – come l’equipaggio della Cage aux folles, un XP di 33 piedi – per allenarsi in vista del campionato invernale di Fiumicino, ormai alle porte. Mare piatto, poco vento. Randa e spinnaker issati, sperando di guadagnare qualche nodo, ma l’andatura non è proprio da regata.

E qualche ospite inatteso ne approfitta per fare un saluto: una famiglia di 4 tursiopi, apparentemente due coppie, segue la scia della barca, a pochi metri di distanza. Li senti respirare, quando salgono per prendere ossigeno. Li vedi spruzzare per pochi secondi dallo sfiatatoio, prima di immergersi di nuovo, racconta Solen De Luca, giornalista e autrice televisiva, a bordo dell'imbarcazione e che ha scattato le immagini che vi mostriamo.

Il vento porta la barca a cambiare rotta, ma i delfini non mollano: continuano a scortare la Cage aux folles e le nuotano accanto, per una buona mezz’ora, incuriositi forse dalla grande vela di prua. Sembra di essere nell’oceano, lontano dai centri abitati, e invece Ostia è a meno di un miglio, il porto si vede a occhio nudo, poco più al largo le piccole petroliere continuano a fare la spola con le piattaforme.

L’acqua è trasparente. Sembra di stare in mezzo a un santuario marino. Ma siamo a Roma, il che rende tutto ancora più bello. E il merito, sottolinea De Luca, è del grande lavoro che si è fatto nella zona di Ostia per rendere il mare più pulito: «Da queste parti è raro trovare dei delfini, a me di recente era successo solo a Lampedusa», ammette.

Chi è Solen De Luca

Metà romana e metà bretone, Solen De Luca nella vita fa la giornalista e l’autrice televisiva (Today, Tv2000), ma se potesse vivrebbe in mare. O magari sotto, visti i 35 anni di immersioni all’attivo in varie parti del mondo. Al grande blu ha anche dedicato un libro (Questione di correnti – Un mare di politica, edizioni Magenes, 2011): una raccolta di interviste con i politici - tra cui la attuale premier Giorgia Meloni -, con la prefazione di Umberto Pelizzari, sul loro rapporto con il mare.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Novembre 2022, 21:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA