Caos sul Gra per raggiungere l'ospedale Sant'Andrea: i pazienti vanno a piedi

Caos vicino all'ospedale Sant'Andrea: familiari costretti a raggiungere a piedi la struttura, macchine incolonnate per alcuni chilometri sul Raccordo anulare all'altezza dell'uscita per l'ospedale. Una situazione di disagio e pericolo segnalata questa mattina da medici, automobilisti e gli stessi pazienti dell'ospedale della Capitale.



A quanto si è appreso, i problemi sarebbero accentuati anche da un passaggio per una stradina privata che passa all'interno dell'ospedale e viene utilizzata da diversi automobilisti come uscita del Gra verso il centro di Roma.

Venerdì 5 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:20