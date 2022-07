L'Orchestraccia a Villa Ada venerdì 15 luglio: finalmente ci siamo, dopo il rinvio di un mese fa

L'Orchestraccia a Villa Ada, finalmente ci siamo. Venerdì 15 luglio ci sarà il concerto inizialmente previsto per il 10 giugno scorso, e che fu rinviato per motivi legati all'organizzazione e del tutto indipendenti dalla volontà del gruppo: l'apertura dei cancelli sarà alle 20, il concerto inizierà alle 21. I biglietti già acquistati a giugno scorso per il concerto della band, formata tra gli altri da Marco Conidi e Giorgio Caputo, restano validi anche per la nuova data..

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Luglio 2022, 13:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA