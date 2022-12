Omicidio Diabolik, Raul Calderon Esteban rinviato a giudizio come presunto killer di Fabrizio Piscitelli

di Redazione web

Raul Calderon Esteban è stato rinviato a giudizio con l'accusa di essere l'omicida di Fabrizio Piscitelli, l'ex capo ultrà della Lazio noto come Diabolik. Piscitelli fu freddato con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto del 2019 nel parco degli Acquedotti, a Roma. Il processo è fissato davanti alla corte d'assise il 23 febbraio prossimo.

Indagato anche per la morte di Shehay Selavdi

Nei confronti di Calderon la Dda contesta il reato di omicidio volontario aggravato dal metodo mafioso e detenzione abusiva di armi. Per il killer di origini argentine il gup ha disposto il processo anche per l'omicidio di Shehay Selavdi, ucciso a Torvaianica il 20 settembre 2020. Per questo episodio vanno a giudizio anche Enrico Bennato e Giuseppe Molisso tutti e tre accusati di concorso di omicidio. Nelle indagini dei carabinieri sono coinvolti anche Guido Cianfrocca che ha custodito l'arma utilizzata da Molisso e Luca De Rosa accusato di ricettazione. Il 20 febbraio l'avvio del processo a Frosinone.

Lunedì 5 Dicembre 2022

