Occupazioni abusive, Bordoni (Lega): «Situazione a Roma fuori controllo ma dal Campidoglio solo silenzio»

Sul problema delle occupazioni abusive di case che affligge Roma interviene Davide Bordoni. «Non bastano poche battute frettolose dette in tv a minimizzare una situazione esplosiva ormai del tutto fuori controllo. Gli edifici occupati sono tanti, e molti di proprietà del Campidoglio: non è più possibile ignorare il grave fenomeno dell’illegalità e delle

occupazioni abusive che travolge la Capitale. La Lega chiede una mappatura: vogliamo sapere quali azioni concrete sono in corso per recuperare gli immobili capitolini al patrimonio pubblico della città». Questa la nota del consigliere di Roma Capitale e segretario romano della Lega Salvini Premier.

Roma, racket occupazione delle case popolari: 35 arresti ad Acilia. Gli appartamenti rivenduti abusivamente

«Il sindaco Gualtieri deve intervenire su questo tema, parlare all’Aula consiliare e a tutti i cittadini per spiegare che cosa sta facendo, quali sono gli interventi che ha disposto per fronteggiare e questa triste realtà, alla luce anche delle recenti inchieste giornalistiche. Chiediamo concretezza, spiegazioni esaustive, rispetto della legge e scorrimento delle graduatorie a beneficio delle famiglie in regolare lista di attesa», conclude Bordoni.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Marzo 2023, 12:00

