Nuovo show dei Kraftwerk per Rock in Roma ad Ostia Antica

Saranno i Kraftwerk, pionieri dell’elettronica negli anni Settanta, il primo doppio live di Ostia Antica Festival - Il Mito e il Sogno, quarta edizione. Capaci di coniugare Stockhausen al pop, la band di Ralf Hütter (tuttora leader) e Florian Schneider, tedeschi di Hannover, tornerà a stupire show combinano musica e arti figurative (giovedì e venerdì nell’ambito di Rock in Roma festival @Ostia Antica).



Organizzato dal consorzio di imprese Antico Teatro Romano in collaborazione con il Parco Archeologico di Ostia Antica, il festival proseguirà fino al 4 agosto. Il programma comprende teatro, musica, balletto e nomi prestigiosi della scena nazionale, grande musica.



Tra i concerti, James Blake, uno dei più importanti musicisti e compositori al mondo che con il suo ultimo album, Assume Form, va alla ricerca della pace (2/7). Poi i Negrita che celebrano 25 anni di rock’n’roll (9/7) e i Marlene Kuntz che di anni ne compiono 30 e festeggiano con uno spettacolo di quasi tre ore (12/7). Lo show Emozioni. Viaggio tra le canzoni di Mogol e Battisti, promette un viaggio nellal musica italia, con Mogol sul palco a svelare aneddoti e curiosità (13/7). Tra i concerti, anche Levante (19/7) e la signora della musica. Loredana Bertè, reduce dal successo di Sanremo (27/7).



In scena arriveranno Edoardo Leo in Ti racconto una storia, reading tragicomico che raccoglie le riflessioni dell’attore e regista, dall’inizio della sua carriera ad oggi (26/7); Monica Guerritore, protagonista e regista di L’anima buona di Sezuan di Bertolt Brecht (31/7); Lino Guanciale in Itaca… il viaggio, uno spettacolo che parte dalla figura di Ulisse per poi tratteggiare personaggi diversi della letteratura, da Dante a Joyce (3/8) e Giancarlo Giannini in Le Parole Note, un singolare incontro tra letteratura e musica (4/8). La danza di altissimo livello arriverà con l’Heritart Festival,in Dancing Heritage - A tribute to Diaghilev and Nijinsky, con la partecipazione di Vanessa Gravina (6/7). «Il teatro augusteo che ospita tutti gli show - ha detto Mariarosaria Barbera, direttore del parco archeologico di Ostia Antica - racconta l’inclusione e il dialogo con i popoli affacciati sul Mediterraneo».

Lunedì 24 Giugno 2019, 07:40

