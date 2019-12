Con le feste tornano “Note in Carcere”, una serie di concerti per i detenuti di Roma e provincia

Dal 30 dicembre 2019 all’8 gennaio 2020, in occasione delle festività, torna “Note In Carcere”, progetto nato da un’idea del compianto Franco Califano e promosso dal vice presidente del Consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi.

Manuela Villa, Marcello Cirillo e Maio Zamma gli artisti che si esibiranno per le carceri di Roma e provincia.



Il 30 dicembre alle ore 10.30 Manuela Villa sarà a Regina Coeli, mentre il 3 gennaio si esibirà alla Casa Circondariale di Velletri (ore 15.00); Marcello Cirillo e Mario Zamma porteranno la musica e il cabaret negli istituti di Rebibbia Femminile il 7 gennaio alle ore 11.00 e Rebibbia Nuovo Complesso l’8 gennaio alle ore 15.30.



«Dopo la grande partecipazione e l’entusiasmo registrato con i concerti estivi, abbiamo voluto riproporre “Note In Carcere” anche per le festività natalizie – dichiara Cangemi – un modo per far sentire la nostra vicinanza ai detenuti e al personale che lavora nelle carceri. Ringrazio le direzioni per aver accettato di condividere il progetto e gli artisti per la loro disponibilità e sensibilità». Venerdì 27 Dicembre 2019, 14:09

