Muore nel centro di Roma il Monsignor Bacqué: il corpo sull'asfalto per ore

di Alessia Di Fiore

Si è accasciato in strada, morto a causa di un infarto. È deceduto così, giovedì a Roma, il monsignor François Bacqué, 87 anni. Il fatto è avvenuto intorno alle 11, a poca distanza dalla sede del Senato.

Inutile l'intervento di alcuni passanti che hanno cercato di assistere l'uomo: il personale del 118 non ha potuto fare altro che costatarne la morte. Il corpo del prelato è, però, rimasto per ore in strada, coperto solo da un telo bianco. Il religioso è crollato a terra all'improvviso mentre si stava dirigendo nella sua residenza in via della Scrofa.

Un violento infarto non gli ha dato scampo. Prima dell'arrivo della mortuaria, il cadavere è rimasto, di fatto, alla mercé, dei tantissimi passanti che affollano quella zona della Capitale, a pochi metri da piazza Navona. A vigilare le operazioni alcuni agenti della polizia.

Dopo essersi laureato in Diritto canonico e in Scienze politiche, è entrato nel Servizio diplomatico della Santa Sede alla fine degli anni '60 e ha prestato la propria opera presso le rappresentanze pontificie in Cina, Olanda e Cile. Nel corso del suo sacerdozio ha, poi, lavorato alla Segreteria di Stato e il Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa, presso le nunziature apostoliche in Portogallo e in Danimarca.

Nel giugno del 1988 è stato nominato pro-nunzio in Sri-Lanka e poi eletto alla sede titolare di Gradisca con titolo personale di arcivescovo, ricevendo l'ordinazione episcopale il 3 settembre successivo. Il 7 giugno 1994 era divenuto rappresentante pontificio nella Repubblica Dominicana e il 27 febbraio 2001 era stato nominato nunzio apostolico nei Paesi Bassi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Novembre 2023, 17:52

